La Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia, con sentenza del 12 maggio 2022, per il “superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone e in alcuni agglomerati italiani”. Nella sentenza, la Corte accoglie infatti tutti i motivi del ricorso che la Commissione europea aveva sporto ne...

© Riproduzione riservata