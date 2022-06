L'appuntamento è il 28 giugno, quando è in programma la riunione del Consiglio dei ministri dell'Ambiente dei 27: i rappresentanti dei governi dovranno concordare la posizione sul pacchetto Fit for 55 da portare al negoziato con il Parlamento, in vista dell'adozione definitiva, probabilmente in autunno. Siamo dunque alla dirittura di arrivo della c...

© Riproduzione riservata