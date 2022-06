2

Non c'è transizione senza sicurezza energetica, due concetti che sembrano in contraddizione ma invece viaggiano a braccetto: per avere più energia sicura, occorre diversificare fonti e paesi di approvvigionamento. Diversificare bene, porterà il mondo a consumare meno Co, rispettando gli obiettivi climatici.E' questo il messaggio chiave lanciato...

© Riproduzione riservata