Ancora aumenti per i prezzi dei carburanti. I ribassi dei mercati petroliferi internazionali sono completamente assorbiti dal tonfo dell'euro nei confronti del dollaro. Media nazionale della benzina in self service a 2,04 euro/litro, gasolio a 1,97.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di due centesimi...

© Riproduzione riservata