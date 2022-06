Lunedì 20 giugno alle ore 18, l'assessore all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti della Capitale, Sabrina Alfonsi, incontrerà i cittadini presso The Hub LVenture Group, in via Marsala 29H, nell'ambito dell'evento promosso dal comitato “Daje”...

© Riproduzione riservata