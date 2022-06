Un accordo per la realizzazione di impianti fotovoltaici in cinque siti produttivi italiani di Fincantieri. Lo hanno firmato la stessa Fincantieri e Renovit, società controllata da Snam e partecipata da Cdp Equity.I contratti, si legge in una nota congiunta, prevedono la fornitura, l'installazione e la gestione da parte di Renovit di 22.000 panne...

© Riproduzione riservata