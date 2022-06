Nel 2030 l'idrogeno rappresenterà lo 0,5% del mix energetico mondiale, percentuale che salirà al 5% nel 2050 (inferiore all'obiettivo del 15% dell'accordo di Parigi). Da oggi al 2050, investitori pubblici e privati spenderanno 6.800 miliardi di dollari per la produzione di idrogeno, più 180 miliardi per il trasporto via gasdotto e 530 miliardi per ...

