Terna ha avviato i lavori per l'interconnessione a 150 kV “Sorrento – Vico Equense – Agerola – Lettere”. L'intervento, per il quale la società che gestisce la rete elettrica nazionale investirà circa 40 milioni di euro, prevede la realizzazione di 23 km di nuove linee elettriche aeree e di 12 km in cavo completamente interrato.In seguito alla rea...

© Riproduzione riservata