Domanda elettrica ancora in aumento a giugno, con un +2,7% (dati preliminari) a parità di giorni lavorativi. La debolezza dell'idro pesa sull'offerta rinnovabile, nonostante la ripresa di eolico e solare. In forte aumento le fonti fossili e l'import. Prezzi ancora in crescita trainati dal gas, ma nonostante ciò decisa ripresa dei margini del termoe...

