In data 27 giugno sono state pubblicate le linee guida per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti agrivoltaici elaborate dal ministero della Transizione ecologica – in coordinazione con Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Gse, Enea e Rse...

© Riproduzione riservata