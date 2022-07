Il crescente sviluppo urbanistico e l'incremento dell'uso del suolo per attività antropiche mettono sempre più in crisi i sistemi di drenaggio urbano, a maggior ragione dove più incidono i cambiamenti climatici. La mitigazione del rischio passa attraverso un nuovo concetto di idraulica urbana sostenibile, ora recepito in alcune normative come ‘crit...

