600.000 euro per la diffusione delle comunità energetiche, di cui 500.000 in due anni (2023 e 2024) per la realizzazione e 100.000 per l'attività di informazione e promozione già da quest'anno. È quanto stanzia la legge approvata martedì 28 giugno dal Consiglio regionale del Veneto su “Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche rinnovab...

