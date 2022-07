Non si ferma la corsa del ministero della Transizione ecologica e delle Regioni alle autorizzazioni di progetti da fonte rinnovabile. La Staffetta ha rilevato che, nei primi sei mesi del 2022, le Regioni hanno autorizzato 64 progetti per 1,52 GW tra eolico e fotovoltaico, mentre il Mite ha dato Via positiva a 11 progetti eolici per 638 MW.Nel co...

