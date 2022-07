La controllata di Italgas Medea ha lanciato un bando da 4 milioni di euro per il servizio di trasporto di gas naturale liquefatto in Sardegna, mediante cisterne da 22 tonnellate ciascuna. Il Gnl dovrà essere portato dal deposito costiero Higas di Oristano alle 73 città sarde dei 18 bacini attualmente serviti da Medea. Il termine per la presentazion...

© Riproduzione riservata