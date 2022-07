Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno è pubblicata la legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Tra i criteri per la riforma dei contratti, anche la “semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innova...

© Riproduzione riservata