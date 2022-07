2

Previa consultazione dei portatori di interessi, la Commissione presenterà una proposta relativa all'immatricolazione, dopo il 2035, di veicoli che funzionano esclusivamente con combustibili neutri in termini di emissioni di COin conformità del diritto dell'UE, al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme relative al parco veicoli, e in co...

© Riproduzione riservata