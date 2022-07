Il Regno Unito ha comunicato ieri le assegnazioni di contratti differenziali per l'incentivazione di energia rinnovabile nell'ambito del 4° round, che ha visto l'aggiudicazione di 11 GW di progetti in precedenza autorizzati, tra cui 6,99 GW di eolico offshore a un prezzo di 37,35 sterline per MWh, 1,95 GW di fotovoltaico a 45,99 sterline/MWh e 888 ...

© Riproduzione riservata