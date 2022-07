È in programma mercoledì prossimo alle 13:45 l'audizione di Staffetta Quotidiana in commissione Industria del Senato nell'ambito dell'esame dell'Atto UE COM(2022) 138 def. (Sicurezza approvvigionamento e prezzi energia accessibili). La sessione, convocata per le 13:30, prevede anche le audizioni di Quotidiano energia e Limes. In allegato il quadro ...

© Riproduzione riservata