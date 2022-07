“Il mondo dipenderà quasi completamente alla Cina per la fornitura dei principali elementi per la produzione di moduli fotovoltaici fino al 2025. Un livello di concentrazione che rappresenterebbe una notevole vulnerabilità in qualsiasi catena di approvvigionamento globale, e il fotovoltaico non fa eccezione”. Comincia così il rapporto pubblicato ie...

© Riproduzione riservata