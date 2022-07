Con il pagamento della prima rata del contributo sui cosiddetti “extraprofitti” il 30 giugno e la prossima conversione in legge del decreto aiuti, sta, per ora, volgendo al termine la combattuta questione riguardante la misura introdotta dall'articolo 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che, come noto, è intervenuta a modifica dell'articolo ...

