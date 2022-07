Aggiornare la procedura di emergenza gas, prevedendo che, in caso di riduzione dei flussi dalla Russia, gli importatori non siano penalizzati per la stretta sulle consegne. Dettagliare l'eventuale razionamento dei consumi e gli interventi per aumentare gli approvvigionamenti. Introdurre meccanismi che tutelino le società di vendita retail dall'aume...

© Riproduzione riservata