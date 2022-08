Sei nuovi impianti, trenta centri di raccolta e razionalizzazione e potenziamento del servizio di raccolta differenziata: sono alcuni dei principali ingredienti della ricetta proposta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per affrontare la situazione emergenziale in cui versa la Capitale. Come preannunciato a fine giugno dall'assessora all'Ambien...

© Riproduzione riservata