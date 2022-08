Le immatricolazioni di autovetture a luglio per la prima da inizio anno si mosse quasi in terreno positivo: -0,5% rispetto a luglio 2021, un dato che ha rallentato la frana che ha caratterizzato i primi sette mesi di quest'anno (-19,9%). A differenza di moltissimi altri settori, l'automotive non ha segnato alcun rimbalzo, benché gli italiani non ab...

© Riproduzione riservata