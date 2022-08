Trainato dall'effetto Superbonus, continua a crescere il tasso d'installazione delle batterie in Italia, che però tende a stabilizzarsi. Secondo i dati Anie pubblicati ieri, al 30 giugno 2022 risultavano installati in Italia 122mila sistemi di accumulo per una potenza complessiva di 720 MW e una capacità di 1.361 MWh. Solo negli ultimi sei mesi, so...

