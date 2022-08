Dopo aver chiuso la giornata di venerdì con l'ennesimo record storico di 339,2 €/MWh, il gas al Ttf per settembre ha aperto la nuova settimana in contrazione, interrompendo una fase di rilazi che durava da oltre un mese: stamani all'inizio della sessione ha aperto a 305, per scendere fino a 268 verso le 10:50 Gmt e risalire poi sopra 275 dopo le 11...

