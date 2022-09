Continua la corsa delle quotazioni internazionali del gasolio, brusca frenata invece per la benzina. L'euro torna sopra il dollaro. I prezzi dei carburanti alla pompa continuano ad aumentare, in particolare per quanto riguarda il diesel: la media nazionale dei prezzi dei maggiori marchi torna a superare oggi i 2 euro/litro in modalità servito. Il g...

© Riproduzione riservata