Snam Rete Gas ha fatto sapere venerdì in un avviso che a seguito della pubblicazione da parte dell'Autorità per l'energia della delibera 440/2022/R/GAS, contenente disposizioni urgenti in materia di conferimento della capacità di trasporto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della delibera, effettuerà un processo di conferimento straordina...

© Riproduzione riservata