Bonaventura Sorrentino

L'articolo 42 del DL del 9 agosto 2022 n. 115, in materia di misure dei versamenti del contributo straordinario (extraprofitti) ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in...

© Riproduzione riservata