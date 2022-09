Evasione accertata per circa 7,3 milioni di euro per l'anno 2016 e circa 7 milioni di euro per il 2017, per un totale di 14.395.275 euro, con conseguenti sanzioni da 15,1 a 30,2 milioni di euro. Sono i numeri delle operazioni di verifica condotte dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) di Perugia che in queste ore stanno n...

© Riproduzione riservata