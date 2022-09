Sonnedix e Statkraft hanno siglato un accordo di acquisto di energia solare in Italia (long-term Ppa) della durata di 10 anni per il ritiro di 36 GWh all'anno di elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per 22 MWp complessivi, di cui si sta avviando la realizzazione in Centro e Nord Italia. Ne dà notizia un comunicato congiunto."Il nostro ob...

© Riproduzione riservata