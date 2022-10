È difficile essere fiducioso, abbiamo fatto tutto il possibile per essere in una posizione positiva ma siamo in una interconnessione globale. Questo vuol dire che se i prezzi sono altissimi e il gas lo mettiamo in un hub ci sfugge. Quindi ci sono delle variabili del sistema che non sono sotto controllo di nessuno”. Così ieri l'a.d. di Eni Claudio D...

© Riproduzione riservata