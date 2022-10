Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni del petrolio hanno avviato la settimana in rialzo, in attesa della riunione OpecPlus di domani. Sullo sfondo ci sono diverse questioni irrisolte, a partire dall'interruzione dell'offerta di gas russo all'Ue per poi arrivare alle sanzioni sul petrolio e sui prodotti russi che scatteranno rispetti...

© Riproduzione riservata