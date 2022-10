Da questa mattina i dati Snam tornano a mostrare limitati volumi fisici di gas in ingresso in Italia dall'Austria a Tarvisio, ma non si tratta ancora di una ripresa delle consegne di Gazprom. Dalle 9 in poi di oggi, in particolare, i dati della reti di trasporto mostrano volumi in ingresso che dalle 10 ammontano a circa 0,25 mln mc all'ora (circa 6...

© Riproduzione riservata