Greengo, piattaforma di sviluppo di impianti utility scale di energia rinnovabile con 1,4 GW di capacità a vario stadio di sviluppo, ha scelto Wesii per svolgere i rilievi topografici su una superficie complessiva di 3.400 ettari in quattro provincie della Sicilia e della Calabria per la realizzazione di 17 progetti tra eolico e fotovoltaico, per u...

