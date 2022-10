La diga di Fiastra

Enel ha presentato al Mite un progetto per un nuovo impianto di generazione e pompaggio idroelettrico in provincia di Macerata. Il progetto, denominato Valcimarra II, è stato presentato ieri alla commissione Via Pniec-Pnrr. Non è stata finora pubblicata la relativa documentazione. Nella zona Enel dispone oggi di due impianti idroelettrici alimentat...

