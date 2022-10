Gioacchino Albanese

Ieri è scomparso a Roma, a novant'anni,che lavorò per molti anni in posizioni apicali nel gruppo Eni anche come collaboratore di, che poi lo portò con sé alla Montedison, nominandolo suo assistente. Una carriera offuscata nel 1981 dal ritrovamento del suo nome nella lista degli iscritti alla P2 scoperta nella ...

© Riproduzione riservata