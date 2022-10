Una riunione storica, che dura più del previsto quella che è oggi in corso a Vienna tra i paesi Opec e quelli dell'alleanza OpecPlus. Storica perché per la prima volta dall'inizio della pandemia si è svolta in forma "ibrida", metà in presenza e metà no, senza discorso di apertura da parte del presidente di turno, con i giornalisti impossibilitati a...

© Riproduzione riservata