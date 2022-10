Da gennaio ad agosto 2022, Terna ha collegato alla rete 1.738 MW di nuova potenza rinnovabile. Si tratta di 103.234 impianti fotovoltaici per 1.452 MW di potenza e di 98 impianti eolici per 286 MW di potenza. Per fare un confronto, nei primi otto mesi del 2021 erano stati allacciati alla rete 571 MW di fotovoltaico (+154% anno su anno) e 114 MW di ...

