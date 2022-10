La norma sugli extraprofitti per i produttori elettrici da fonti rinnovabili vale quasi 3,4 miliardi di euro di gettito sulla produzione 2022. È la quantificazione fornita dal governo nella relazione tecnica del DL Aiuti ter, attualmente in fase di conversione in legge alla Camera.Il dossier del Servizio bilancio dello Stato analizza nel dettagl...

© Riproduzione riservata