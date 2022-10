Fumata nera ieri, ancora una volta, sulle misure europee contro il caro energia; meno male che in questi giorni ci stanno pensando i fondamentali del mercato a far scendere i prezzi. Però non si sa per quanto, questo è il problema. Con l'arrivo del freddo, un mercato che è relativamente lungo sotto il sole di ottobre può diventare improvvisamente m...

© Riproduzione riservata