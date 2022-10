Il 3 novembre la Commissione europea lancerà il nuovo bando del Fondo per l'innovazione, con fondi per 3 miliardi di euro, per progetti sull'idrogeno lungo l'intera catena del valore, dalla produzione di apparecchiature, alla produzione, all'uso. Lo ha annunciato il vice presidente della Commissione europea per il Green deal, Frans Timmermans, apre...

© Riproduzione riservata