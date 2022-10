A partire dal 2030, tutti gli edifici di nuova realizzazione dovranno essere a emissioni zero. Tutti gli edifici esistenti dovranno essere ristrutturati per essere a emissioni zero entro il 2050. È il centro della proposta del Consiglio europeo, approvata oggi, in vista della negoziazione con Parlamento e Commissione sulla direttiva sulla prestazio...

