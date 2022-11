Luigi Costa

Lo studio legale Dentons ha annunciato oggi l'ingresso dell'avvocato Luigi Costa in qualità di partner del dipartimento di Banking and Finance per il lancio della nuova business unit Project, Energy and Infrastructure.Con questa unit, si legge in una nota, Dentons "mira a presentare un'offerta unitaria, integrata e strutturata di servizi legali ...

