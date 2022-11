È morto ieri sera per un ictus, all'età di 90 anni, Franco Tatò. Il manager era ricoverato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove si sarebbe dovuto sottoporre oggi a un intervento al cuore. Dopo Olivetti, Mondadori e Fininvest, Tatò era stato amministratore delegato di Enel dal 1996 al 2002. Nato a Lodi nel 1932, si laureò in filosofia come alunno...

