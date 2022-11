Il ministero della Transizione ecologica ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto di impianto agrovoltaico da 79 MW nei comuni di Ramacca e Belpasso in provincia di Catania in Sicilia. Il progetto era stato presentato il 2 agosto 2021 dal gruppo britannico Wood. In allegato il decreto di Via....

