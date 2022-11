Consip ha aggiudicato in via definitiva non efficace i Lotti da 1 a 15 e il Lotto 17 della gara da 13 mld a procedura aperta per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (v. Staffetta 06/07) . In dettaglio sono andati: a...

© Riproduzione riservata