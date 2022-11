Il consumo di gas naturale della Cina nel 2022 potrebbe registrare il primo calo da due decenni a questa parte, in un contesto di difficoltà per l'economia del colosso asiatico. Lo hanno annunciato oggi funzionari statali responsabili per l'energia, seocndo quanto riportato dalla Reuters.È probabile che la domanda totale di gas diminuisca dell'1%...

© Riproduzione riservata