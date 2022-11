L'Agenzia per il coordinamento tra le autorità di regolazione dell'energia europee Acer e le authority di Austria, Germania e Olanda hanno avviato una task force che sta raccogliendo elementi per stabilire se nel corso dell'attuale crisi energetica siano avvenuti abusi di mercato, in particolare in violazione del regolamento europeo Remit sull'inte...

© Riproduzione riservata