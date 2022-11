Nel rapporto trimestrale pubblicato oggi (v. Staffetta 03/11) , tra le altre cose, il Gse fa il punto sugli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi del DM 2 marzo 2018.Al 30 settembre risultano entrati in esercizio 41 impianti a biometano per una c...

© Riproduzione riservata