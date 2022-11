È partito ieri il primo carico di Gnl prodotto dal giacimento Coral, nelle acque ultra-profonde del bacino di Rovuma in Mozambico e liquefatto dall'impianto Coral Sul Floating Liquefied Natural Gas (Flng). Lo annuncia Eni in qualità di operatore delegato del progetto Coral South per conto dei suoi partner in Area 4 (ExxonMobil, Cnpc, Galp, Kogas ed...

